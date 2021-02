Cake San Valentino

A San Valentino non sapete cosa regalare alla vostra dolce metà? Fatele un regalo buono davvero, in tutti i sensi! Sostenete Croce Azzurra Buscate, acquistando la cake in vaso cottura.

A San Valentino non sapete cosa regalare alla vostra dolce metà? Fatele un regalo buono davvero, in tutti i sensi! Sostenete Croce Azzurra Buscate, acquistando la cake in vaso cottura, preparata per l'occasione da Druantia, in collaborazione con Vanilla prelibata gelateria. Una deliziosa tortina con impasto al pistacchio, gocce di cioccolato e cuore alla fragola, che può essere prenotata su Whatsapp al numero 347/9277275 entro il 12 febbraio, e poi verrà consegnata a casa del diretto interessato. La donazione minima è di 15 euro.

