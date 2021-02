Il cinema... riprende

CinemateatroNuovo: da venerdì 12 febbraio a venerdì 14 marzo, cinque film da vedere insieme sulla piattaforma pubblica RaiPlay, ogni venerdì sera. In attesa di tornare in sala.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Da venerdì 12 febbraio a venerdì 14 marzo, cinque film da vedere insieme sulla piattaforma pubblica RaiPlay, ogni venerdì sera, e da commentare insieme al critico Andrea Chimento via web: sul sito www.teatronuovo.com o attraverso i nostri canali social. In attesa di tornare (presto) in sala ed in attesa di ripristinare il Filmforum di CinemateatroNuovo. Intanto però, le Sale Acec, offrono l'opportunità di dedicarci al cinema, ad un cinema che spazia nel tempo e nella geografia cinematografica ma che sempre ci pone di fronte alle questioni del nostro tempo, avvicinandoci alle nostre emozioni per cercare risposte ai dilemmi dei nostri giorni. "Un percorso attraverso i film per ritornare a progettare il futuro della nostra società, animato dal desiderio di un’altro tipo di ripresa: non più cinematografica, ma del cinema, del teatro e della cultura. È un cineforum virtuale, in attesa, che scalda i motori e tende le mani al pubblico in attesa di riaprire le porte delle nostre sale", sottolinea Alberto Baroni, direttore della Sala di Comunità magentina, insieme ai curatori della rassegna Acec. “Gente del mio tempo, chi ti ha convinta che quando c’è la salute c’è tutto, se per l’ossessione di custodire la salute ti privi di tutto? Chi ti ha persuasa che la generosità sia un azzardo, che la compassione una debolezza, l’amore sia un pericolo, la promessa che si impegna per sempre una imprudenza? Gente del mio tempo perché te ne stai a testa bassa a compiangere la tua situazione?” Ha chiesto l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini durante l’omelia della celebrazione dell’Epifania. Attraverso il nostro percorso cinematografico seguiamo proprio questa provocazione. Domande che si espandono attraverso le immagini, e che trovano un’immagine concreta nel corpo di un bambino “diverso” che riesce a dare luce (nel film Wonder).

Si esplorerà una nuova idea di salute, con il capolavoro Il posto delle fragole, e una vita che si guarda nello specchio dei ricordi. Ripartiremo dalla diversità di Vitalina Varela, film premiato al festival di Locarno, con il coraggio per la compassione e il rialzare la testa. La solidarietà de L’altro volto della speranza e la fantasia de Il labirinto del fauno chiudono la rassegna portando un nuovo senso di solidarietà, un attualissimo sguardo verso l’altro dove la mostruosità è relativa, e la creatività è salvezza. La rassegna 'Il cinema riprende' è curata da Andrea Chimento, giornalista professionista e critico cinematografico, scrive dal 2009 su IlSole24Ore.com, collabora con diverse testate, da Cineforum a La Rivista del Cinematografo, ed è ideatore e direttore responsabile del sito web LongTake.it. In ambito universitario, riveste il ruolo di docente di Istituzioni di storia del cinema (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), del Laboratorio Organizzare un Festival cinematografico (Università degli Studi di Milano) e di Storie e scenari dell’immagine e dell’audiovisivo al Master in Management dell’Immagine, del Cinema e dell’Audiovisivo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). La rassegna si terrà in forma gratuita per cinque venerdì, a partire da venerdì 12 febbraio, sulle pagine social di CTN MAGENTA come dell’ACEC di Milano e delle sale aderenti. I film saranno visionati tramite la piattaforma pubblica RaiPlay. La presentazione di Andrea Chimento sarà disponibile gratuitamente online.

PROGRAMMA

Venerdì 12 febbraio: Wonder. Tema: la famiglia

Venerdì 19 febbraio: Il posto delle fragole. Tema: il ricordo

Venerdì 26 febbraio: Vitalina Varela. Tema: la diversità

Venerdì 5 marzo: L’altro volto della speranza. Tema: la solidarietà

Venerdì 12 marzo: Il labirinto del fauno. Tema: la fantasia

Sul sito www.teatronuovo.com troverete tutte le informazioni

Facebook, Twitter, Instagram - Gruppo Facebook AMICI DI CTN MAGENTA

