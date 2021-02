Operazione e traguardi importanti per Cornaredo: nuovi appartamenti che potranno ampliare la possibilità di ricevere nuovi residenti e un'area di parcheggio.

Il suo nome è accattivante: 'Asse verde'. E' un piano attuativo a cui il Comune di Cornaredo ha deciso di concedere il proprio placet su un'area di sua proprietà. E l'operazione è destinata a fargli portare a casa due traguardi di peso: nuovi appartamenti che potranno ampliare la possibilità di ricevere nuovi residenti e un'area di parcheggio. La convenzione stretta tra la giunta del sindaco Yuri Santagostino e l'impresa costruttrice prevede, tra gli altri aspetti, anche "La cessione al Comune da parte dell'operatore di almeno tre appartamenti che saranno realizzati in esecuzione del piano attuativo per un valore di mercato che dovrà essere non inferiore a quello di 274.360 euro individuato quale valore di mercato dell'area e dei diritti volumetrici ceduti dal Comune". L'area misura complessivamente 1805 metri quadrati e, in parte, sarà mantenuta dal comune per 1372,24 e in parte ceduta all'operatore per la realizzazione di edifici privati. L'operazione prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico di cui, precisa la delibera del comune, "Verranno determinati gli accessi e le uscite al fine di garantire un ottimale assetto e funzionalità viabilistica dello stesso e dell'ambito". Una nuova iniziativa edificatoria che, per Cornaredo, significa quindi crescita della sua possibilità abitativa.

