Turbigo ricorda i Martiri delle Foibe

Turbigo ha ricordato i Martiri delle Foibe. "L’istituzione del 10 febbraio Giorno del Ricordo è stato un grande risultato perseguito nel 2004 a livello nazionale".

"Sono davvero soddisfatto che a Turbigo si ricordino i Martiri delle Foibe, le tragedie avvenute nei territori d’Istria e Dalmazia dopo la fine della seconda guerra mondiale", ha dichiarato Andrea Azzolin, presidente del circolo locale di Fratelli d’Italia. Che, poi, ha aggiunto: "L’istituzione del 10 febbraio Giorno del Ricordo è stato un grande risultato perseguito nel 2004 a livello nazionale, nonostante le opposizioni di chi ancora oggi vorrebbe cancellare questa triste pagina di storia nazionale. Una piazza ed un monumento ad esso dedicati e voluti dall’amministrazione Garavaglia è invece un altro grande risultato ottenuto a livello locale. Grazie a questi segni a Turbigo possiamo degnamente celebrare questa ricorrenza. La speranza è che anche nel nostro territorio siano sempre di più i segni concreti dedicati al Ricordo, perché di fronte alla morte e al dolore non può esserci divisione". E, allora, ecco che proprio domenica scorsa (7 febbraio), assieme agli iscritti del circolo è stata lasciata una rosa al monumento dei Martiri delle Foibe. "È importante onorare i Martiri delle foibe e condividere il dolore di tutte quelle famiglie che hanno vissuto questo terribile dramma - ha concluso l'onorevole Lucrezia Mantovani - Ritengo doveroso promuovere eventi come quello che si è svolto a Turbigo, da sempre infatti Fratelli d’Italia si adopera con iniziative concrete per sostenere il lavoro di testimonianza, a volte faticoso, degli italiani che hanno vissuto sulla loro pelle quegli avvenimenti".

