"A tavola, c'è la pizza"

Il 'World Pizza Day' celebrato alla RSD ‘Progetto Diamante’ di Arconate. Il pizzaiolo campione del mondo Pasquale Moro e l'affermato chef Fabio Zanetello cucinano per i residenti.

Un momento particolarmente atteso e sentito dai residenti della RSD ‘Progetto Diamante’ di Arconate di Fondazione Mantovani e per tutti gli operatori. Un mezzogiorno vissuto nel segno della solidarietà e della convivialità, seppur a distanza. Oggi, infatti, si celebra in tutto il mondo il World Pizza Day, la Giornata Internazionale che suggella lo straordinario successo del piatto nato nel Belpaese. E per celebrare infatti al meglio questa particolare ricorrenza, il pizzaiolo campione del mondo Pasquale Moro di Robecco sul Naviglio e l'affermato chef di Corbetta Fabio Zanetello hanno deciso di offrire alla RSD di Arconate la loro ultima creazione, “Pizza con polpetta”, vincitrice a gennaio 2020 del concorso “Acqua di Chef”, avvenuta al cospetto di una giuria formata dai massimi rappresentanti della cucina italiana (il pizzaiolo gourmet Enzo Coccia, il grande Gennarino Esposito di Vico Equense e Valeria Piccini, chef con due stelle Michelin del Caino di Montemerano). “Ogni anno – spiegano i due chef – cerchiamo di dare un significato particolare a questa giornata, perché la pizza è soprattutto socialità e relazione, elementi che in un’epoca come questa caratterizzata dal Covid-19, mancano come non mai a tutti noi”. PIZZA PER TUTTI - Così poco prima di mezzogiorno, puntuali i due Chef sono arrivati con una trentina di pizza consegnate d’asporto e in totale sicurezza all’ingresso della RSD, secondo le disposizioni anti Covid-19. La ricetta gourmet della “Pizza con polpetta” è stata molto apprezzata dai residenti della struttura che hanno voluto lasciare in dono a Pasquale e Fabio un omaggio artistico, realizzato durante le attività di laboratorio creativo, raffigurante proprio un pizza. “ASPETTIAMO GLI CHEF IN RSD” - “Per tutti noi – sottolinea la coordinatrice Gabriella Calloni – è stata davvero una bella sorpresa, e non abbiamo esitato un momento ad accettare la proposta dei due ristoratori che ringraziamo. Momenti come questo portano serenità e ci permettono di guardare al futuro con maggiore fiducia. Lasciandoci ci siamo ripromessi che la prossima volta, finita questa pandemia, Pasquale e Fabio potranno venire a cucinare la loro pizza direttamente in RSD. Li aspettiamo a braccia aperte”.

LA RICETTA DELLA “PIZZA CON POLPETTA” - La ricetta della 'pizza con Polpetta' è la seguente: impasto nuovo di Casa della Pizza, pomodoro casa Marrazzo biologico, mozzarella fior di latte, olio biologico, polpette in pastella con all’interno ragù napoletano, tagliolino al basilico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro