Settimana della Fede

Una proposta della Parrocchia di Sant’Eusebio che, giorno dopo giorno, sta portando in oratorio testimonianze, riflessioni e momenti di condivisione.
Arconate - La Parrocchia di Sant'Eusebio

La comunità di Arconate sta vivendo con intensità la Settimana della Fede, una proposta della Parrocchia di Sant’Eusebio che, giorno dopo giorno, sta portando in oratorio testimonianze, riflessioni e momenti di condivisione.

L’iniziativa si è aperta sabato 27 settembre con una serata dedicata al tema dell’affido familiare: una famiglia ha raccontato con semplicità e profondità la propria esperienza, offrendo spunti preziosi sulla bellezza e sulle sfide di questa scelta d’amore. Martedì 2 ottobre, invece, è stata la volta di due giovani che hanno condiviso la loro testimonianza su come la fede sia diventata una scelta di vita, capace di illuminare le loro strade. Entrambe le serate hanno registrato una buona partecipazione, segno di un interesse vivo nella comunità.

La Settimana della Fede prosegue ora con altri appuntamenti significativi. Giovedì 3 ottobre, alle ore 19.00 in oratorio, spazio ai ragazzi delle elementari e delle medie con la serata “Ricordi di una vacanza estiva”, che prevede pizzata e visione delle foto della montagna 2025. Venerdì 4 ottobre alle ore 21.00, sempre in oratorio, dialogo con Paolo De Martino, diacono permanente e autore di diverse pubblicazioni, sul tema “Dio è felicità!”. Infine, sabato 5 ottobre alle ore 21.00, la conclusione in chiesa con l’adorazione eucaristica presieduta dal novello diacono Nicolò Fratolillo, detto “Lillo”.

Un programma che mette al centro la testimonianza, la gioia della fede e la condivisione comunitaria. La Parrocchia invita tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme questi momenti di crescita spirituale e fraternità.

