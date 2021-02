Gestore servizio bar

In un polmone verde sempre molto vissuto rappresenta un punto di ristoro prezioso. Il servizio bar all'interno del parco 8 Marzo di Bareggio cerca ora chi lo possa gestire.

In un polmone verde sempre molto vissuto rappresenta un punto di ristoro prezioso. Il servizio bar che si trova all'interno del parco 8 Marzo di Bareggio cerca ora chi lo possa gestire a beneficio dei fruitori dell'oasi ambientale. "La struttura da adibirsi ad uso bar - si legge nel bando - risulta composta da due locali, veranda in legno esterna e servizi igienici con relativo locale antibagno". A questo si aggiunge uno spazio deposito. E' fuor di dubbio che, una volta ripristinata l'abituale funzionalità del parco bareggese, la possibilità di disporre di un bar in grado di fungere anche da luogo di socialità oltreché di ristoro alimentare costituisca un volano a un potenziamento della frequentazione. Il Comune ha stabilito che la locazione avrà la durata di sei anni. Le offerte per l'aggiudicazione dovranno pervenire entro il 15 marzo.

