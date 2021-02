Lettere d'amore

L'iniziativa per San Valentino dei commercianti di Castano Primo. Lettere che chiunque potrà scrivere per raccontare l'amore. E le più belle saranno premiate con speciali sorprese.

Carta, penna e, soprattutto, tanta fantasia e creatività. Perché anche se la pandemia, inevitabilmente, li ha costretti a cambiare i programmi, non per questo, però, hanno voluto rinunciare alla festa degli innamorati. Anzi, ecco che i commercianti di Castano si sono reinventati con un'iniziativa altrettanto 'speciale'. Pronti, allora, alla "sfida in singolar tenzone"?. Eh già, visto che la proposta per San Valentino è, appunto, una lettera di adulazione all'amore che chiunque potrà mettere scrivere. Basterà, insomma, passare nei vari esercizi commerciali che hanno aderito alla proposta, ritirare la missiva, mettere 'nero su bianco' le parole e, poi, riportarla. E le più belle saranno premiate con alcune particolari sorprese. Le realtà che partecipano, alla fine, sono 'Bar Mira', 'Cristallerie Panda', 'Ottica Callini', 'Canziani Moda', 'Farmacia Giovanninetti', 'Fiori di Luna Bijoux', 'Tutto per la Casa', 'Fotoshop SG29', 'Libreria Alfa & Beta', 'Ottica Ongaro', 'La Bottega delle cialde', 'Pasticceria Pariani', 'Chic Comme l'Etoile', 'Coccole & Capricci', 'Erboristeria Chicche di Salute' e 'New Age Estetica & Benessere'.

