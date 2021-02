'Itinerari musicali' con la Candelora

Venerdì 5 febbraio è ripartita la stagione 'Itinerari musicali' di Amadeus con il tradizionale Concerto della Candelora, festa cara ai legnanesi.

Venerdì 5 febbraio è ripartita la stagione 'Itinerari musicali' di Amadeus con il tradizionale Concerto della Candelora, festa cara ai legnanesi perché, oltre ad essere la festa della luce del calendario liturgico cristiano, apre le attività delle contrade legnanesi in vista del Palio che si terrà a Maggio. La Candelora segna in particolare il momento della celebrazione dell’Investitura per la contrada di Legnarello ed il concerto è da sempre un appuntamento imperdibile. Non poteva certo essere la pandemia a fermarlo e la contrada, in collaborazione con Amadeus, hanno proposto un concerto dedicato all’opera buffa, perla culturale italiana, proponendo una selezione di brani tratti da 'Le nozze di Figaro' e 'Don Giovanni' di Wolfgang Amadeus Mozart, 'Barbiere di Siviglia' di Gioachino Rossini ed Elisir d’amore di Gaetano Donizetti oltre ad alcuni momenti corali da 'Traviata' e 'Trovatore' di Giuseppe Verdi. Sul palco il baritono Pedro Carillo, grande baritono venezuelano, la soprano Francesca Tassinari, il pianista Enrico Raimondi ed il Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi. L’appuntamento, registrato nel febbraio 2014, è stato trasmesso sul canale YouTube dell’associazione in modalità première con il sostegno dalla Fondazione Cariplo, la Fondazione del Varesotto, la Fondazione Ticino Olona, la Fondazione del Varesotto per l’Ambiente il Territorio e la Coesione Sociale, la Fondazione Minoprio e con la collaborazione della Contrada di Legnarello e dall’Associazione Noi del Tosi.

