'Mettere fuori' i rifiuti

Servizio di raccolta porta a porta: l'avviso del Comune di Castano per quanto riguarda l'esposizione, appunto dei rifiuti. Ecco quando dovranno essere lasciati.

Raccolta rifiuti: qualche semplice, ma utile e fondamentale indicazione da parte del Comune di Castano. Come si legge nell'avviso: "Al fine di garantire il decoro urbano, l'igiene, l'ordine e la sicurezza, per quanto riguarda l'esposizione, appunto, dei rifiuti, questa deve avvenire non prima delle 20 del giorno precedente la raccolta e non dopo le 6 di quello, invece, stabilito per il passaggio degli operatori. La Polizia locale, addetta al controllo del territorio, sanzionerà le proprietà interessate da esposizioni fuori dalla fascia orario indicata".

