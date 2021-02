La 'Memoria' dei bambini

Scritte, disegni, parole, riflessioni. Così si presentano i cartelloni fatti spontaneamente dagli alunni nei momenti liberi per la 'Giornata della Memoria'.

Alla scuola primaria "Leonardo da Vinci" di Robecco sul Naviglio ogni alunno delle quinte ha ricevuto in dono dal Comune un opuscolo dell’ANPI molto interessante dal quale le insegnanti hanno potuto trarre spunti per l'approfondimento e la riflessione. Shoah, giusti, sterminio, campi di concentramento, antisemitismo… concetti difficili per i bambini, ma avvicinati e compresi attraverso le testimonianze di chi in quegli anni ha vissuto e sofferto e aiutato. Giorgio Perlasca, Monsignor Bergoglio, Anna Frank hanno lasciato traccia nei bambini che hanno rielaborato quanto visto e sentito in alcuni cartelloni.

Le insegnanti hanno detto che “è stata una bella sorpresa vedere questi cartelloni pensati e prodotti dagli alunni senza alcuna indicazione da parte di noi insegnanti”.

