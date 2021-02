Truffa del gas

Ancora anziani raggirati da finti tecnici dell'azienda del gas. E' accaduto qualche giorno fa a Castano, in un'abitazione nei pressi della stazione ferroviaria.

La tecnica è quella, purtroppo, già vista e rivista in altre occasioni; le vittime, poi, sempre le stesse, ossia gli anziani. E, così, ecco che qualche giorno fa i malviventi hanno fatto di nuovo la loro comparsa, stavolta a Castano. Da quanto si è saputo, in due e fingendosi tecnici del gas, i balordi hanno colpito in un'abitazione nei pressi della stazione ferroviaria. Con la scusa di un guasto, alla fine, sono riusciti a farsi aprire la porta e ad entrare in casa, per poi dileguarsi con il bottino. Subito, l'episodio è stato segnalato alle Forze dell'ordine che, dopo avere raccolto la denuncia, si sono messi al lavoro, per cercare di rintracciare i delinquenti. L'appello, intanto, è, ancora, alla massima attenzione e prudenza e a non aprire agli sconosciuti; anzi, qualora si notino persone o movimenti sospetti, chiamare immediatamente il comando di Polizia locale oppure i Carabinieri.

