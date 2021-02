Bareggio, Carnevale social

Due gli ingredienti portanti dell'iniziativa: travestimenti e divertimenti. Laboratori su youtube e una grande tombola di Carnevale.

L'indicazione data dagli organizzatori è chiara: "attenzione, solo idee geniali". Quasi un obbligo, se vi è di mezzo il Carnevale. Che, d'accordo, dovrà tenere conto delle restrizioni Covid ma è pur sempre, e forse quest'anno sente di dover essere in modo particolare, un concerto di festa, coriandoli, maschere e stelle filanti. Mille colori vivaci in alleanza ontro uno solo, il nero che è stato finora disegnato dalla lacerazione del Covid. A Bareggio il Carnevale ha un nome particolare: "Startap- mestieri da sogno" e abbraccerà il periodo compreso tra giovedì 18 e sabato 20 febbraio. "Anche se può essere difficile pensare al Carnevale- spiega il comune in una nota - Startap ci può aiutare a pensare e sognare al futuro creando un'occasione, mantenendo le distanze ma facendoci sentire vicini". Due gli ingredienti portanti dell'iniziativa: travestimenti e divertimenti. Giovedì 18 febbraio dalle 17 il canale Youtube dell'oratorio San Luigi offrirà l'occasione di partecipare a un "Laboratorio di dolci di Carnevale". E così, chi abbia sempre coltivato il desiderio di imparare a preparare castagnole o chiacchiere, avrà qualche dritta preziosa. Cinema per bambini, babydance e magie carnascialesche caratterizzeranno invece l'appuntamento di venerdì 19, a partire dalle 16 e sempre sul canale Youtube dell'oratorio. Sabato 20 dalle 15, da ultimo ma solo per questione cronologica, avrà luogo sempre sul canale Youtube una tombolata di Carnevale a cui seguirà la premiazione della maschera più bella. A quest'ultimo riguardo, chi vorrà fare salire in passerella il suo costume carnascialesco dovrà inoltrare una email all'indirizzo biblioteca [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it entro venerdì 19 febbraio alle 12.

