Bareggio riapre i parchi

I parchi di Bareggio rispalancano i loro cancelli. Lo ha stabilito un'ordinanza emessa dal primo cittadino Linda Colombo.

Tutti riaperti. Per la gioia di chi li vorrà utilizzare per riposarsi un po' in mezzo al verde, fare attività fisica o stare un po' tranquillo magari in compagnia di una buona lettura. I parchi di Bareggio rispalancano i loro cancelli. Lo ha stabilito un'ordinanza emessa dal primo cittadino Linda Colombo. In un primo momento la chiusura dei polmoni verdi cittadini era stata disposta dal 29 dicembre "a causa di situazioni di pericolo - spiega l'ordinanza- discendenti, tra le altre cause, dalle precipitazioni nevose verificatesi tra il 27 e il 28 dicembre". Era stato così stabilito che i parchi non offrissero le condizioni di sicurezza ottimali per la loro consueta e normale fruizione. Il 22 gennaio il comune aveva poi disposto la riapertura del parco Arcadia in seguito alla constatazione del venire meno della situazione emergenziale. Ora il discorso si è allargato a tutti i parchi pubblici cittadini a tutto beneficio di chi, a ogni fascia d'età, ama frequentarli e in essi trova un ambiente ideale per riordinare i pensieri.

