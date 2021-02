Mesero: spazio 'giochi' al parco

Un'idea brillante, semplice ma geniale allo stesso tempo. La posa di alcuni arredi (tavoli da ping pong, scacchiere, panchine) per il parco cittadino che sono e saranno davvero di grandissima utilità sia per bambini e ragazzi, ma anche famiglie e anziani.

Un'idea brillante, semplice ma geniale allo stesso tempo. L'amministrazione di Mesero guidata da Davide Garavaglia continua, senza sosta, a sfornare proposte e interventi per il miglioramento del paese con conseguenti proposte per i suoi cittadini.

Proprio ieri, con l'inizio di febbraio, la posa di alcuni arredi per il parco cittadino che sono e saranno davvero di grandissima utilità sia per bambini e ragazzi, ma anche famiglie e anziani.

"In questo primo giorno di zona gialla fanno la loro comparsa nel Parco Borsani di via Papa Giovanni XXIII due splendidi tavoli da ping-pong in pietra e due scacchiere nuove di zecca - hanno annunciato su Facebook - Lo scorso anno la pandemia ci ha costretti ad annullare numerosi eventi culturali e diverse manifestazioni sportive, per questa ragione abbiamo ritenuto che ad oggi un investimento di questo genere possa in qualche modo stimolare il desiderio dei nostri cittadini di riprendere nuovamente l’attività fisica all’aria aperta e per i meno atletici rappresentare un incitamento per allenare la propria mente.

Uno spazio sociale che può essere utilizzato sia dai giovani che dai più anziani nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Con la speranza che l’arrivo della primavera possa consentirci di organizzare tornei di entrambe le discipline e che presto si possa riprendere anche con la stagione degli spettacoli, della musica e dello sport, confidiamo che questa piccola novità possa essere gradita".

E gradità lo è e sarà sicuramente visto già l'apprezzamento social e i numerosi spunti per attività all'aria aperta, nel cuore del paese.

