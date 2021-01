"Busto ha perso un grande cittadino"

Il ricordo commosso dell'attuale sindaco di Busto Garolfo, Susanna Biondi, per l'ex primo cittadino Giovanni Alli, scomparso nelle scorse ore. "Ciao Gianni, ci mancherai".

Lo ha conosciuto bene e ne parla quindi con cognizione di causa. Soprattutto con affetto e riconoscenza per quanto ha fatto per il Comune di Busto Garolfo. Il sindaco Susanna Biondi saluta uno dei suoi predecessori, Giovanni Alli volato via per sempre nelle scorse ore, con parole toccanti. "Gianni - scrive - come tutti noi lo chiamavamo, era un uomo buono e onesto, ha svolto il suo compito di sindaco e in precedenza di assessore e vice sindaco con grande competenza, impegno e dedizione. Ho avuto l'onore di conoscerlo personalmente e di collaborare con lui dal 2009 quando è stato chiamato a ricoprire il ruolo di capogruppo di minoranza mentre io muovevo i primi passi in consiglio comunale come consigliere proprio nel suo gruppo". E ora una parte di Alli continua a vivere certamente nella sua condotta amministrativa. Non solo il ricordo delle battaglie condivise insieme, ma lo spirito che le ha caratterizzate: "Proprio nel suo gruppo - prosegue Biondi - in quei cinque anni di mandato amministrativo Gianni mi ha trasmesso conoscenza e passione per l'attività comunale, se oggi sono sindaca in buona parte lo devo a lui". Anche se non più tra i banchi del consiglio, Alli ha fornito all'attuale prima cittadina bustese in questi anni un sostegno prezioso. "Tutta Busto Garolfo Paese Amico - conclude il primo cittadino - si stringe con affetto al dolore della famiglia Alli, della moglie Elisa, delle figlie e di suo fratello Giuseppe, sono certa che anche voi tutti partecipiate sinceramente a questo dolore, Busto Garolfo ha perso un grande cittadino, una risorsa preziosa per tutta la comunità. Ciao Gianni ci mancherai".

