Comune-Bocciofila per il bocciodromo

Anche per il primo semestre 2021 Amministrazione comunale di Bareggio e società Bocciofila Bareggese hanno deciso di procedere unite per la gestione del bocciodromo di via XXV Aprile.

Intesa che funziona non si cambia, ma si rinnova e potenzia. Anche per il primo semestre 2021 Amministrazione comunale di Bareggio e società Bocciofila Bareggese hanno deciso di procedere unite per la gestione del bocciodromo di via XXV Aprile. Ciò a motivo sia dei buoni risultati partoriti dalla convenzione nel corso di questi anni sia del grande potere di coinvolgimento che il gioco delle bocce sa sempre avere. Sopratutto con riferimento al popolo dei capelli bianchi che ne trae preziosa occasione di socializzazione tra una carambola e l'altra. Intento del rinnovo dell'intesa, come spiega il Comune all'interno del testo della convenzione, è di "Favorire le condizioni per un concreto impegno da parte egli utenti dell'impianto nella conduzione e nel miglior utilizzo della struttura e di ciò che ne fà parte". E tutto questo con l'attenzione sia all'aspetto ludico- ricreativo che a quello economico-gestionale. La Bocciofila si impegna a corrispondere al comune una somma a titolo di canone di 750 euro, mentre quest'ultimo si farà carico della spesa relativa alle utenze "Fino ad un massimo di 5.165 euro".

