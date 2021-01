Studenti per la Memoria

Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Casorezzo e sezione cittadina dell'Anpi hanno deciso di coinvolgere in due modi i loro giovani concittadini delle scuole per la celebrazione del 'Giorno della Memoria'.

La loro attenzione per i filmati storici, la loro sensibilità per trarre da essi pensieri di pace e libertà. Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Casorezzo e sezione cittadina dell'Anpi hanno deciso di coinvolgere in due modi i loro giovani concittadini per la celebrazione del 'Giorno della Memoria'. I ragazzi delle scuole Medie hanno potuto così approfondire il dramma della Shoah e dei campi di concentramento nazisti con le parole della senatrice della Repubblica Liliana Segre che quella tragedia conobbe in prima persona. I giovani della Primaria si sono, invece, concentrati sul film 'La stella di Andra e Tati'. "In questo momento storico che stiamo vivendo - ha affermato l'assessore Marta Bertani in una nota - occorre più che mai coltivare la dimensione del ricordo, la memoria storica è necessaria per poter esser cittadini presenti e attenti e coltivare il senso civico". Lungi dal limitarsi alla visione dei filmati, i ragazzi delle scuole casorezzesi metteranno ora a frutto la loro riflessione sui contenuti a loro proposti attraverso dei lavori cartacei che, ha proseguito Bertani, "Saranno consegnati ad Anpi e potranno essere utilizzati, emergenza sanitaria permettendo, durante le celebrazioni del 25 aprile". Bertani ha ringraziato per la collaborazione dirigenti scolastici e insegnanti per il raggiungimento di un obiettivo, quello della trasmissone della memoria storica del passato, oggi più che mai necessario per fondare una società autenticamente solidale e partecipe.

