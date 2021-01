La Nuova Italia nel Castanese

La Nuova Italia si allarga nel Castanese. Incontrati i referenti dell'associazione Madni e di quella Islamica Castanese. "Confronto per quanto riguarda un luogo di culto in città".

La Nuova Italia si allarga nel Castanese. Il movimento, infatti, fin da quando si è formata, sta seguendo con attenzione le problematiche dei nuovi italiani. E, in particolare, in questo momento sta monitorando quanto avviene a Castano Primo dove c'è stato un incontro con i referenti dell’associazione Madni e di quella Islamica Castanese. "Con loro stiamo intrattenendo ottimi rapporti, nell’ambito di uno scambio reciproco di opinioni, con l'auspicio che possa portare a dei risultati - affermano - Le problematiche ci sono, più precisamente per ciò che riguarda la ricerca di un luogo di culto che possa consentire ai giovani castanesi di fede islamica di potersi ritrovare. Insieme è nostra intenzione fare il possibile per risolverli. Ricordiamoci che garantire a tutti il diritto di professare liberamente la propria religione è segno di grande civiltà di un paese. E l’Italia è senz’altro un grande Paese". Negli ultimi giorni, poi, il movimento ha ricevuto le adesioni di persone di varie nazionalità, religioni e culture, tra cui anche quella peruviana. "Stiamo lavorando per crescere sempre di più – ha concluso il segretario Munib Ashfaq – Il messaggio che vogliamo lanciare è che nessuno deve rimanere indietro”.

