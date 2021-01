Ladri nella zona nord

Malviventi in azione nella serata di martedì 26 gennaio a Vanzaghello. Sono entrati in alcune abitazioni. La raccomandazione e l'appello del Comune alla cittadinanza.

Hanno fatto la loro comparsa nelle prime ore della serata di martedì (26 gennaio). Ladri in azione nella zona nord di Vanzaghello (precisamente nell'area compresa tra il palazzetto dello sport e il cimitero), dove, approfittando del buio, si sono introdotti in alcune abitazioni. "Mi raccomando, chiudete bene le porte di ingresso e non lasciate le chiavi nella serratura": è questo, allora, l'appello e la raccomandazione che arrivata dall'Amministrazione comunale; che ricorda, inoltre, alla popolazione, in caso di movimenti o attività sospette, di contattare subito i Carabinieri o la Polizia locale (0331/308931).

