L'attività degli Alpini

Anche il Gruppo Alpini di Magenta sta subendo disagi enormi per le restrizioni imposte dalle disposizioni anti-Covid che si sono succedute. Domenica 7 febbraio dalle 14 alle 17 la sede di via Milano rimarrà aperta per il rinnovo delle iscrizioni per l’anno 2021 al quale in pochi hanno già aderito. Il Gruppo Alpini rappresenta la memoria storica di un corpo glorioso. E’ fondamentale disporre di una base numerica di persone grazie alle quali poter contare per programmare le attività future. Nonostante le difficoltà le attività continuano. Oggi cade il 20° anniversario dell'istituzione del 'Giorno della Memoria', a ricordo del 27 gennaio 1945, data della liberazione di Auschwitz che quest'anno, a causa del Covid-19, il Gruppo di Magenta ricorderà senza il tradizionale incontro con le classi delle medie superiori cittadine, bensì via web. "Nelle nostre Sezioni e nei nostri Gruppi – spiegano i vertici della sezione - è ancora vivo il ricordo delle testimonianze di Alpini che ci hanno raccontato la dura esperienza della deportazione nei campi di prigionia tedeschi e del lavoro coatto dopo l'8 settembre 1943. La Sezione ANA di Milano vuole ricordare i loro sacrifici e i Caduti italiani nei lager tedeschi con un momento di "Narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto ai deportati militari", nel pieno spirito della legge 211 del 20 luglio 2000 che ha istituito il 'Giorno della Memoria'. Alle 21 di oggi, mercoledì 27 gennaio, la Redazione di 'Veci e Bocia' terrà una videoconferenza sul tema degli IMI (Internati Militari Italiani) della durata di poco più di un'ora, che verrà moderata da Gianni Papa del Gruppo di Magenta e direttore di Veci e Bocia.

