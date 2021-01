"Sileri? Governo Conte non conosce vergogna"

“Sileri? Il governo Conte non conosce vergogna. Non tiene affatto conto del dato sulle ospedalizzazioni. Non valuta correttamente quello sui sintomatici", commenta Fabrizio Cecchetti.

“Sileri? Il governo Conte non conosce vergogna. Non tiene affatto conto del dato sulle ospedalizzazioni. Non valuta correttamente quello sui sintomatici. Non si chiede nemmeno come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il mal funzionamento dell’algoritmo che determina l’Rt dell’Iss e poi che fa? Butta la palla in tribuna, cercando di scaricare le responsabilità a Regione Lombardia. Roba da matti. Per costringere Conte e Speranza a tornare sul pianeta Terra - e obbligarli a fare finalmente dietrofront sulla zona rossa - è stato necessario un ricorso al Tar. Siamo in Zona Arancione, d'accordo, ma chi risarcirà ora aziende e famiglie per un errore così grave e frutto dell’ennesimo, evidente, vergognoso tentativo della sinistra di colpire la Giunta Fontana per evidenti ragioni politiche?".

Lo afferma in una nota il deputato lombardo Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo vicario della Lega alla Camera.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro