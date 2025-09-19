"Contro la povertà farmaceutica"

Garavaglia: "Oggi sempre più famiglie, anche quelle che lavorano, non riescono a sostenere le spese per cure e medicinali. È nostro dovere dare una risposta concreta".

Presentato in Commissione III il PDL (progetto di legge) “Disposizioni regionali per il contrasto alla povertà sanitaria e la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali e altri prodotti farmaceutici invenduti o inutilizzati”, primo firmatario e promotore, Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale"

«Con il progetto di legge n. 120 Regione Lombardia compie un passo fondamentale per contrastare la povertà farmaceutica. – dichiara Christian Garavaglia – Oggi sempre più famiglie, anche quelle che lavorano, non riescono a sostenere le spese per cure e medicinali. È nostro dovere dare una risposta concreta».

«La proposta di legge, presentata dal consigliere Garavaglia, affronta con concretezza il problema della povertà farmaceutica. – ha precisato il presidente della III Commissione Sanità, Patrizia Baffi - Abbiamo accolto e approfondito con grande attenzione questo testo, riconoscendone la sua portata innovativa e la sua profonda sensibilità sociale. È un segnale forte che la politica può e deve dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini più fragili.

L’analisi dei dati ISTAT e l'esperienza sul campo degli enti del Terzo settore ci mostrano come alcune persone siano costrette a rinunciare a cure e farmaci essenziali per motivi economici”.

Questa situazione incide direttamente anche sulla salute: nel 2024, 463.176 persone (7 ogni 1.000 residenti) hanno dovuto chiedere aiuto a enti assistenziali per ricevere farmaci gratuitamente, altrimenti avrebbero dovuto rinunciare alle cure”.

«Nel 2022, solo in Lombardia, 401 enti convenzionati con Banco Farmaceutico hanno assistito quasi 89.000 persone, richiedendo oltre 196.000 farmaci. Nella sola Giornata di Raccolta del Farmaco del 2024 sono state raccolte 144.046 confezioni, per un valore di 1,3 milioni di euro, sufficienti a curare oltre 109.000 persone. Numeri che testimoniano sia il bisogno, sia la straordinaria solidarietà della nostra comunità».

Ha aggiunto Baffi: “La spesa farmaceutica a carico delle famiglie, in costante crescita, ha raggiunto nel 2023 10,65 miliardi di euro (+22,8% rispetto al 2017). Come Commissione, siamo fieri di contribuire a un progetto che ribadisce il nostro impegno a favore di un diritto fondamentale: quello alla salute per tutti, senza distinzioni di reddito. La Lombardia, ancora una volta, si fa apripista in Italia, dimostrando che è possibile unire efficienza amministrativa e profonda solidarietà sociale»

Il progetto di legge lombardo prevede:

l’istituzione di un Osservatorio regionale sulla povertà sanitaria, per monitorare il fenomeno e proporre misure innovative;

il sostegno agli enti del Terzo settore, con contributi economici e strumenti di coprogettazione;

la valorizzazione delle reti territoriali tra farmacie, industrie farmaceutiche, enti assistenziali e volontari;

campagne di sensibilizzazione e giornate regionali di raccolta del farmaco;

lo stanziamento iniziale di 200.000 euro (50.000 in spese correnti e 150.000 in conto capitale), con possibilità di incremento negli anni successivi sulla base dei risultati.

«Questa proposta – conclude Garavaglia – è innovativa perché per la prima volta una Regione interviene specificamente contro la povertà farmaceutica, trasformando il recupero dei farmaci invenduti o inutilizzati da problema di smaltimento a risorsa per i più fragili. La Lombardia si conferma laboratorio di buone pratiche sociali e sanitarie, a beneficio dei cittadini più deboli e nel segno della solidarietà».

