Nel 'ricordo' di Dino Molho

Sabato 30 gennaio un’incontro online dal titolo/citazione ‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’ che sarà dedicato in particolar modo al ricordo di Dino Molho.

Progetto Magenta sceglie di celebrare la Giornata della Memoria 2021 con un incontro trasmesso in live streaming sulla propria pagina Facebook, che si terrà sabato 30 gennaio alle ore 18.30. L’incontro porta il titolo/citazione ‘Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario’ e sarà dedicato in particolar modo al ricordo di Dino Molho, da poco scomparso, magentino scampato agli orrori della Shoah grazie agli operai della sua ditta. Furono loro a difendere tutta la famiglia, nascondendola per 13 mesi in una stanza celata da alcune casse, quegli stessi operai che poi nel 1998 lo stesso Dino Molho riuscì a far nominare ‘Giusti tra le nazioni’. Interverranno all’incontro Giorgio Molho, figlio di Dino, ed Emilio Florio, docente di storia e filosofia, che spiegherà il senso del ricordo e della memoria di questi avvenimenti. In collaborazione con la libreria ‘La Memoria del Mondo’, verranno anche lette pagine tratte da ‘La Casa Segreta’, di Erminia Dell’Oro e ‘Il quaderno di Carla’ della magentina Carla Morani, che visse il dramma della deportazione.

