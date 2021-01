15 positività a Cuggiono

"In questi ultimi 7 giorni sono 6 le nuove persone risultate positive e 4 sono i nostri concittadini ufficialmente guariti".

Un'evoluzione progressivamente sempre migliore ma che, dall'altro lato, testimonia come il virus circoli ancora tra Cuggiono e Castelletto. Certo, rispetto ai picchi di ottobre e novembre, ora va decisamente meglio, ma serve prudenza e attenzione per evitare il riaccendersi di situazioni delicate.

"La situazione Covid nella nostra comunità è la seguente: 15 sono le persone positive di cui 2 ricoverate in ospedale - commenta il sindaco Giovanni Cucchetti - In questi ultimi 7 giorni sono 6 le nuove persone risultate positive e 4 sono i nostri concittadini ufficialmente guariti.

Di seguito la statistica dei casi positivi per classi di età:

0 - 10 n. 0

11 - 20 n. 0

21 - 30 n. 7

31 - 40 n. 5

41 - 50 n. 1

51 - 60 n. 1

61 - 65 n. 1

> 65 n. 0

I dati, come sempre, sono ricavati dal portale ufficiale del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, ATS Milano Città Metropolitana.

Non rendiamo inutili tutti gli sforzi e i sacrifici fatti!

Continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo quali indossare sempre la mascherina nei luoghi pubblici e all'aperto, evitare assembramenti, rispettare il distanziamento e lavarsi o igienizzarsi spesso le mani.

Continuiamo tutti con buon senso, serietà e costanza.

Ricordiamoci sempre che dobbiamo essere tutti parte della risoluzione del problema e non il problema".

