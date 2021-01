Grazie ad uno speciale arrangiamento per orchestra di fiati, coro e voce, del maestro olandese Johan De Meij, il brano potrà essere eseguito anche dalle orchestre bandistiche, quando si ritornerà ai concerti nelle piazze.

Un desiderio di rinascita diffuso in tutto il mondo... Dopo un anno in cui stiamo convivendo o, per meglio dire, se siamo fortunati, stiamo sopravvivendo al terribile Coronavirus, c'è davvero una grande voglia di rinascita, ora accompagnata dalla speranza che la diffusione dei vaccini comincia a dare... Un brano, dal titolo 'Rinascerò, rinascerai', scritto durante il primo lockdown, che è scaturito dall'emozione e dal pianto di Stefano D'Orazio, dopo aver visto le immagini dei camion dell'esercito che, a Bergamo, trasportavano le salme dei suoi concittadini.

Dopo aver fatto il giro del mondo e esser stato tradotto ormai in 15 lingue (tra cui francese, coreano, tedesco, romeno,...), con oltre 18 milioni di visualizzazioni del video, il brano sta entrando nel cuore di tutti. Grazie ad uno speciale arrangiamento per orchestra di fiati, coro e voce, del maestro olandese Johan De Meij, il brano potrà essere eseguito anche dalle orchestre bandistiche, quando si ritornerà ai concerti nelle piazze. Per l'amico degli ex Pooh, Roby Facchinetti, la nuova versione diventerà così un modo per onorare la memoria di Stefano (in brevissimi giorni strappato a sua volta alla vita dal Covid il 6 novembre): un vero e proprio inno alla vita in cui Stefano ha creduto fino alla fine.

