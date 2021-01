Il grande cuore 'rossonero'

Oltre 200 soci, una voglia di tifare (al momento solo da casa) incredibile... ma anche tanta generosità ed entusiasmo. Il 'Milan Club Cuggiono', la grande donazione per l'emergenza Covid e i propositi del gruppo...

Una stagione calcistica come non si vedeva da tempo che, a prescindere da come finirà, sta facendo divertire i tifosi rossoneri anche se solo da casa... ma anche un tifo vero, genuino, vicino alla squadra del Milan ma anche al territorio.

Proprio questo attaccamento alla realtà cittadina ha portato il 'Milan Club Cuggiono' a donare ben 1000 euro al Sindaco Giovanni Cucchetti per l'emergenza Coronavirus.

"In questo difficile periodo anche l’attività del Milan Club Cuggiono si è fermata, impossibile andare allo stadio, organizzare eventi e serate, aprire la sede.

In questi 4 anni di attività il Club si è distinto per l’organizzazione di una serie di eventi e sottoscrizioni tra i soci finalizzate a sostenere associazioni del territorio impegnate nel sociale e non solo ( se vuoi ricorda tu ASD Ticino, Centro Frassati, Azzurra soccorso, lo stesso oratorio, la scuola che sostiene Don Benjamin, i bambini della missione che sostiene Dario Cini - a loro abbiamo inviato maglie).

“Quest’anno - ci spiega Antonio Albrizio presidente del Club - il Consiglio Direttivo ha deciso di aderire al progetto “SpesaSospesa” organizzato dal Comune di Cuggiono per sostenere famiglie in difficoltà a causa della pandemia”. Un piccolo contributo (mille euro) reso possibile dal senso di appartenenza dei nostri soci che in quasi 200 hanno rinnovato l’iscrizione anche quest’anno".

Un gesto bellissimo, segno di grande amore per la comunità oltre che per i colori rossoneri.

“Questa vicinanza ci da ulteriori stimoli per organizzarci per la ripartenza. Ci unisce la grande passione per il Milan che diventa la spinta per organizzare eventi, serate, iniziative di solidarietà”.

La storia del gruppo cuggionese parte da lontano e ha saputo rilanciarsi con grande passione negli ultimi anni, complice l'entusiasmo del Presidente Albrizio e dei tanti soci. "Il Milan Club Cuggiono che ha origini lontane, negli anni ‘60, ha ricominciato la sua attività nel 2016. È arrivato a superare i 300 soci e conta oltre 50 abbonati allo stadio che si ritrovano al secondo anello verde. Il club organizza inoltre trasferte per seguire la squadra e pulman per portare a San Siro ragazzi under 14".

E ora... che la squadra gioca e corre, facendo sognare, gli stadi sono (giustamente) chiusi. "La speranza è che si possa ritornare presto a condividere di nuovo questi momenti di aggregazione..."

