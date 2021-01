Galleria Magenta: tour virtuale

Tempi di chiusure e zone rosse, ma Galleria Magenta non si ferma e offre a tutti l’opportunità di incontrarsi virtualmente in galleria, grazie al tour online.

Tempi di chiusure e zone rosse, ma Galleria Magenta non si ferma e offre a tutti l’opportunità di incontrarsi virtualmente in galleria, grazie al tour online disponibile al link https://www.galleriamagenta.it/virtualtour/index.htm. Un’iniziativa pensata per “aprire le porte” degli showrooms nonostante le attuali restrizioni, così da essere più vicini al proprio pubblico e dare un segno di presenza, anche se virtuale, per tutti coloro che vorranno passeggiare e gustare, sala per sala, le proposte artistiche della galleria raccolte in oltre 40 anni di esperienza nel settore. Così, comodamente dal salotto di casa o dalla camera da letto, è possibile spalancare una finestra sui grandi autori del Novecento italiano e su una selezione di artisti emergenti, parte della scuderia di Galleria Magenta. Grazie a un’agevole interfaccia web il visitatore può scegliere dove spostarsi tramite il cursore e ingrandire le opere che più interessano. Un’esperienza immersiva, un percorso d’arte affascinante fatto di colori, tecniche, storie e stili differenti, tutti da scoprire. L’attività online di Galleria Magenta prosegue anche con l’Official Web Store (www.galleriamagenta.eu), l’e-commerce recentemente inaugurato che permette di fare acquisti web (con consegna a domicilio) delle linee di prodotti che la galleria promuove nel suo catalogo gift, con originali e creative proposte per ogni occasione. Per informazioni, richieste e approfondimenti: info [at] galleriamagenta [dot] it oppure chiamare lo 02/9791451.

