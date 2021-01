Le 'Cocche' a Pinerolo

La Futura Volley Giovani in un match delicato e ostico per mantenere in vita le speranze di aggancio alla Pool Promozione. Domenica trasferta a Pinerolo.

L’ultimo appuntamento previsto dal calendario – in realtà il penultimo per le biancorosse, prima del recupero della gara con Olbia fissato per mercoledì prossimo – vede la Futura Volley Giovani all’assoluta ricerca dei tre punti su un campo decisamente ostico: per mantenere in vita le speranze di aggancio alla Pool Promozione, infatti, Zingaro e compagne sono chiamate alla vittoria piena nel match di domenica. Poche scappatoie dunque per le Cocche, che dopo la battuta d’arresto dello scorso match contro Mondovì non possono più sbagliare: per chiudere la Regular Season tra le prime cinque la Futura deve conquistare due vittorie piene negli ultimi due incontri in programma, sperando contemporaneamente che la Green Warriors Sassuolo (distante 6 lunghezze, ma con una partita disputata in più) non si aggiudichi punti contro una Sigel Marsala attualmente quarta. Quale che sia il destino bustocco nella seconda parte di stagione, comunque, smuovere la classifica avrebbe un’importanza capitale: i punti accumulati vengono infatti mantenuti per intero all’esordio nella successiva fase, e, anche nel malaugurato caso in cui le biancorosse fossero costrette alla Pool Salvezza, la prima posizione al termine di questo raggruppamento garantirebbe l’accesso ai playoff. La gara in programma questo weekend non sarà affatto semplice, ma le ragazze in biancorosso possono stupire e sovvertire i pronostici. Domenica la Futura è attesa dall’ultima trasferta della stagione regolare, in casa del team che occupa la terza piazza in classifica: la Eurospin Ford Sara Pinerolo, forte dei suoi 30 punti conquistati in 15 incontri, tenterà di ridurre la distanza che la separa dalle battistrada e giocarsi le carte per la promozione diretta in A1. Il girone di ritorno delle piemontesi, benchè privo di due gare (Pinerolo dovrà recuperare i match con Montale e Roma durante la prossima settimana), è stato di altissimo livello: una sola sconfitta, subita da Mondovì e per giunta al tie-break, non ha impedito la netta risalita in classifica di un gruppo ricco di classe ed esperienza. L’ultima uscita della Eurospin Ford Sara, in una sorta di derby in casa del CUS Torino, ha visto la netta vittoria delle ospiti spinte dalle marcature della schiacciatrice Alessia Fiesoli (16) e del solito opposto Valentina Zago (19), da anni assoluta mattatrice in Serie A. Il sestetto base, di livello assoluto per la cadetteria, si completa con la palleggiatrice Jennifer Boldini, le centrali Yasmina Akrari e Anna Gray, il posto 4 Silvia Bussoli e il libero Silvia Fiori. Match da non perdere, in campo e fuori: l’appuntamento è fissato alle 17 di domenica 24 Gennaio, presso il Palazzetto dello Sport di Pinerolo. L’incontro sarà visibile in diretta streaming abbonandosi alla piattaforma di Lega Pallavolo Serie A Femminile (al sito lvftv.com); la differita della gara, come sempre, sarà visibile alle 21 di martedì su One TV, al canale 112 del digitale terrestre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro