Bareggio, insieme con l'Anpi, commemora le vittime del dramma della Shoah e dell'Olocausto nella giornata di mercoledì 27 gennaio con un'ampia serie di iniziative.

Affermava lo scrittore Primo Levi, che quella tragica esperienza l'aveva vissuto in prima persona e morì poi suicida per l'incapacità di reggere alla lacerazione del ricordo, "La memoria è un dovere". E il Comune di Bareggio, insieme con l'Anpi, si appresta a commemorare le vittime del dramma della Shoah e dell'Olocausto nella giornata di mercoledì 27 gennaio con un'ampia serie di iniziative. La manifestazione partirà alle 10, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, con la posa di omaggi floreali, accompagnata da alcune letture, in tre zone del paese. La prima tappa sarà il parco 'Anna Frank' dove saranno letti alcuni frammenti del suo celeberrimo 'Diario'. Seguirà una sosta al parco 'Vittime dell'Olocausto' con la lettura di alcuni stralci di 'Se questo è un uomo', appunto di Levi. Non da ultimo il corteo commemorativo si soffermerà dinanzi alla lapide Giuseppe Galetti del cimitero con la lettura di brani del libro 'Viaggio in un mondo fuori dal mondo' di Giancarlo Restelli, Anna Nunziante e Luciano Bagnato.

