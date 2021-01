Pubblicato il libro che racconta la pandemia dagli occhi della piccola Lucrezia. I sogni della nostra amica e collaboratrice Viviana ‘A bordo di un Arcobaleno’.

Ogni vita, ogni storia, è fatta di luci e ombre, periodi felici e passaggi dolorosi, incontri fortuiti, speranze e sogni, progetti e delusioni. Viviana Fornaro noi di Logos la conosciamo bene, per tanti anni ha scritto e ha collaborato con noi e tutt’ora non perde occasione di segnalarci spunti e di mandarci suoi articoli riguardo storie particolari. Viviana è anche riuscita a concretizzare un piccolo grande sogno, nato un po’ per caso durante il lungo lockdown, dell’emozione della nascita della figlia Lucrezia, e della sfortuna di aver a casa il marito Fabrizio, rimasto senza lavoro. Con passione e pazienza la storia di Lucrezia, del suo sguardo nuovo e stupefatto sul mondo, è divenuto un racconto, di ben 180 pagine, che con l’inizio del nuovo anno è andato in pubblicazione sui principali store per libri. “Concepito a seguito di una necessità, strettamente legata alla mia più grande passione, la scrittura... il racconto autobiografico riporta il nostro quotidiano ai tempi della pandemia - spiega Viviana - Inoltre, ci saranno rimandi al passato, insieme alle persone ricordate poc’anzi, tratti anch’essi da fatti realmente accaduti, con nomi e cose immutati. Per smorzare i toni di qualche pagina ‘nera’, non mancano contenuti divertenti, bizzarri e talvolta tragicomici! Un bagaglio a quattro mani (le altre sono della mia neonata), di ciò che mi ha insegnato la vita, unitamente alla scuola sui banchi”. Con pre e postfazione a cura di Edoardo Raspelli (giornalista e critico gastronomico) e Candida Livatino (scrittrice e grafologa) il testo è un saliscendi di emozioni e speranze, un vero arcobolano poliedrico carico di spunti. “Vorrei fare un ringraziamento anche al gruppo ‘Una mamma per amica’ con i loro Olivia, Diana, Tommaso e Beatrice che son sempre così vicini a me e Lucrezia”. Quattro occhi azzurri che si incrociano per pochi istanti. Viviana vuole che il suo libro diventi un punto di riferimento per le tante mamme che stanno affrontando la gravidanza in questo periodo difficile per tutti. “Ma attenzione - ammonisce - va letto con gli occhi di un bambino. È un libro che può essere letto comodamente a casa, ma con la tv spenta, o in metro, ma con gli auricolari che emettono un sottofondo zen. Può essere aperto sotto un pino, in compagnia di una merenda golosa, quella che preferite, ma fate attenzione alle briciole! In attesa di fare una visita, aiutandovi a scacciare la tensione. Ecco allora che la storia di Lucrezia, ma anche di Viviana e Fabrizio diventa un segno di speranza “mi piace pensarmi e farmi conoscere come l’influencer delle cose belle - ci spiega - perchè ci si può sempre rialzare e guardare avanti”. Edito da Cavinato International “perchè ha creduto subito in me permettendomi di pubblicarlo in tempi rapidi”, ora il libro è disponile per il grande pubblico nei principali circuiti e store: Ibs, Amazon, Mondadori store, Libreria universitaria, La Feltrinelli, Google books, ebay, Hoepli, UNIlibro, Giunti (solo librerie fisiche). Un bel regalo da leggere tutto d’un fiato e lasciarsi trasportare nello sguardo innocente di una bambina.

