Inveruno: 40 i 'positivi'

"I concittadini positivi sono 40, un concittadino positivo in più". Attenzione e rispetto delle norme risultano fondamentali per evitare una ripresa della pandemia.

Un dato sicuramente migliore di alcune settimane fa, ma che fatica a scendere in modo più netto. Infatti, a fronte di alcune guarigioni, spesso subentrano nuove postività in paese tra Inveruno e Furato. Ieri, per esempio, un nuovo caso accertato.

"I concittadini positivi sono 40, un concittadino positivo in più - scrive il sindaco Sara Bettinelli - Un nostro cittadino positivo è ricoverato in struttura ospedaliera del territorio. I cittadini in quarantena obbligatoria sono 37".

Attenzione e rispetto delle norme risultano allora fondamentali per evitare una ripresa della pandemia.

