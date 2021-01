Un uomo di 58 anni è stato travolto da materiale metallico ed è stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a Mesero.

Un uomo di 58 anni è stato travolto da materiale metallico ed è stato elitrasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì (19 gennaio) a Mesero in una ditta di carpenteria metallica. L’uomo era impegnato nel suo turno di lavoro in via Enrico Mattei. Si trovava a lato di un muletto condotto da un’altra persona. Improvvisamente il telaio sul quale veniva trasportato il materiale metallico è scivolato finendo addosso al 58enne che ha riportato traumi da schiacciamento su varie parti del corpo. E’ stato soccorso dai colleghi che hanno allertato immediatamente il numero unico per le emergenze del 112. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari di Inveruno, l’equipaggio della Croce Bianca di Magenta e l’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato l’uomo è stato elitrasportato al Niguarda di Milano. Sarà la Polizia locale di Marcallo con Casone/Mesero a chiarire la dinamica dell’infortunio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro