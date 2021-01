"O esecutivo di centrodestra o elezioni"

Il leader della Lega spinge per far cadere il Governo Conte. Matteo Salvini critica duramente il tentativo di raccogliere consensi tra i gruppi parlamentari autonomi.

Il leader della Lega spinge per far cadere il Governo Conte. Matteo Salvini critica duramente il tentativo di raccogliere consensi tra i gruppi parlamentari autonomi, dicendosi “disgustato” a riguardo. La sua compagine, come al voto della Camera, si appresta a votare la sfiducia anche al Senato, pronta eventualmente a prendere le redini del paese. Salvini fa pressing sul presidente Mattarella rendendosi disponibile, con la sua coalizione a costruire un nuovo esecutivo: “Il centrodestra è pronto con poche idee chiare e progetti per tirare fuori il Paese dalla palude”. Il leader della lega non esclude comunque una tornata elettorale, per costruire (come suggeriscono i sondaggi di gradimento) una nuova e solida maggioranza di seggi nelle due aule. Un’eventualità che, però, sembra piuttosto lontana, vista la difficile situazione sanitaria e soprattutto l’apparente volontà del presidente Mattarella di evitare un governo troppo spostato a destra.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro