20 famiglie aiutate dalla Caritas

Le famiglie aiutate regolarmente dal Centro d’Ascolto Caritas di Mesero sono circa venti, tutte residenti in paese. Un impegno e aiuto prezioso, che non viene mai a mancare.

Un impegno quotidiano, importantissimo, senza riserve e senza sosta. La grande generosità cittadina, per fortuna, non viene mai a mancare per il 'Centro di Ascolto parrocchiale della Caritas' di Mesero.

"Ad oggi le famiglie aiutate regolarmente dal Centro d’Ascolto Caritas sono circa venti (due con cadenza settimanale, sette quindicinale, otto ogni 3 settimane e le altre con cadenza mensile). Tutte risiedono nel nostro Comune. Metà di loro è di origine italiana. Nel mese di dicembre abbiamo ricevuto nuove richieste di aiuto a causa della perdita di lavoro, che rimane il problema principale per queste famiglie. Durante il 2020 oltre alla fornitura di alimenti abbiamo chiesto e ottenuto aiuti economici dal servizio SILOE di Caritas Ambrosina per tre nuclei famigliari. Per altre tre famiglie abbiamo ricevuto contributi dal Fondo San Giuseppe con versamenti mensili per la durata di 5 mesi per far fronte alla mancanza di lavoro per quelle attività bloccate dai decreti per il coronavirus. Nei mesi di aprile, maggio e giugno sono stati consegnati periodicamente pacchi alimentari (in collaborazione con i volontari del Comune) a una quarantina di famiglie. Questa operazione si è resa possibile grazie alle donazioni (che non sono venute mai meno anche in quel periodo) e agli alimenti ricevuti tramite la Protezione Civile. E’ doveroso ringraziare ancora una volta tutte le persone che con regolarità assicurano il loro aiuto e ci permettono di non lasciare queste persone sole a gestire un periodo per loro ancora più difficile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro