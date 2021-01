Futura, rammarico con Mondovì

L’atteggiamento messo in campo in gran parte di gara non basta alla Futura Volley Giovani, che cede il passo al San Luigi contro Mondovì .

L’atteggiamento messo in campo in gran parte di gara non basta alla Futura Volley Giovani, che cede il passo al San Luigi contro Mondovì (1-3) e vede ormai le chance di agganciare la Pool Promozione appese a un filo.

Di sicuro il match non ha avuto nulla a che fare con quello vissuto all’andata nel giorno di Santo Stefano: le biancorosse, che comunque hanno dovuto rincorrere una squadra forte e molto ben organizzata come quella ospite, hanno raggiunto le avversarie con merito nei finali dei primi due set. Come già avvenuto in altre occasioni durante questa regular season, però, è mancato lo spunto utile a rendere concreta la rimonta: entrambe le frazioni sono andate alle monregalesi, con Tanase (19 punti con il 61% offensivo e il titolo di MVP a fine gara) sugli scudi. La reazione bustocca del terzo set, chiuso 25-23 gestendo bene le ultime battute, non è stata seguita dal positivo rientro in campo nel quarto: Mondovì ha dominato la prima parte del parziale e ha gestito nel finale, fino all’affondo di Mazzon.

Alle Cocche non sono bastati i 7 muri di Giuditta Lualdi e la prestazione offensiva di Latham (19 punti e 43% in attacco), nonostante i segnali positivi non siamo mancati; servirà ora chiudere la stagione regolare nel modo migliore, per aggiungere fieno in cascina che tornerà utile qualunque sia il destino che attenderà la Futura.

