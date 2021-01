Nuova scuola: un'altra società

Il dado è tratto. La realizzazione della nuova scuola Elementare di Villa Cortese attesa da circa vent'anni dovrà ripartire da una nuova società.

Il dado è tratto. La realizzazione della nuova scuola Elementare di Villa Cortese attesa da circa vent'anni dovrà ripartire da una nuova società. Alla luce dei pronunciamenti giudiziari emersi, infatti, l'Amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Barlocco ha sciolto il contratto d'appalto che la legava all'impresa aggiudicataria dei lavori. Tutto era partito dal fatto che quest'ultima era rimasta coinvolta, come spiega lo stesso Barlocco, "In una vicenda legata a un cantiere aperto dalla società in altra regione". Il discorso aveva preso una piega giudiziaria e l'azienda appaltatrice era stata colpita da un provvedimento amministrativo a cui aveva fatto poi ricorso. Nell'attesa, la giunta Barlocco, venuta al corrente di quest'intoppo, aveva deciso di "Sospendere temporaneamente i lavori di realizzazione della scuola elementare". Una scelta fatta, ricorda Barlocco, per "evitare le più gravose lungaggini di probabili contenziosi e gli onerosi costi di eventuali risarcimenti". Ora si è aperta una nuova pagina culminata nella decisione della giunta di sciogliere il contratto d'appalto con l'attuale impresa "Alla luce degli esiti negativi dei giudizi intentati". Questo significa che i tempi, inevitabilmente, si allungheranno perchè ora si tratta, per la giunta di piazza Carroccio, di riaprire l'iter per riaffidare i lavori, passaggio che, ricorda Barlocco, "Non sarà semplice sul piano tecnico- amministrativo". Ma, per effetto della piega presa dagli eventi, altra strada, fà capire il sindaco, non vi è. Però, prosegue, "seppure con rammarico per l'inevitabile prolungamento dei tempi, si evidenzia che la spiacevole vicenda non ha comportato esborsi di denaro per cui le risorse sono tutte a disposizione per fare riaprire quanto prima i lavori, infattti , a oggi non sono state erogate somme di denaro alla ditta appaltatrice". L'inconveniente sarà quindi soltanto, per quanto fastidioso anch'esso sia tanto per la giunta quanto per i cittadini, solo di carattere temporale e non economico. L'Amministrazione comunale, pur esprimendo dispiacere per quanto accaduto, ha comunque almeno ora un punto fermo da cui ripartire per proseguire "Nelle successive fasi che porteranno alla ripresa del cantiere ribadendo come capisaldi il rispetto completo della regolarità delle procedure e la prudenza nell'utilizzo dei soldi dei cittadini di Villa Cortese". Nell'auspicio della comunità villacortesina che non intervengano, cammin facendo, ulteriori massi pesanti sulla strada di un progetto atteso davvero da parecchio tempo.

