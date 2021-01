Con decreto del 14 gennaio il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha nominato Monica Berna Nasca assessore alla Quotidianità. Si completa così la giunta comunale.

Con decreto del 14 gennaio il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha nominato Monica Berna Nasca assessore alla Quotidianità. Berna Nasca ha ricevuto le deleghe alle Piccole cose, Comunicazione, Servizi demografici e cimiteriali, Innovazione digitale e Partecipazione. Si completa con questa nomina la composizione della giunta comunale così come annunciata nella presentazione dell’Amministrazione lo scorso 20 ottobre. La nomina sarà comunicata al consiglio comunale nella seduta del 21 gennaio. Monica Berna Nasca sarà surrogata, in quell’occasione, dal primo dei non eletti della lista del Partito Democratico, Valeria Sambati.

