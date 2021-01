Sanzionato un bar

Mancato rispetto delle normative anti-Covid in un bar/tabacchi di Bernate Ticino: multa e obbligo di chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

A pochi giorni dalla decisione del governo sul “futuro colore” di regione Lombardia, arriva la prima sanzione per uno degli esercizi commerciali di Bernate Ticino. Dalle prime indiscrezioni parrebbe che il bar tabacchi in questione abbia ricevuto una multa per il non rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore, oltre all’obbligo di chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

La sanzione arriva a seguito del non rispetto del decreto legge, attualmente in vigore, che impone alle attività di ristorazione il solo servizio d’asporto fino alle ore 22.00.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro