Il patrono San Mauro

Il 15 gennaio è San Mauro Abate, patrono di Buscate. Anche se quest'anno non sarà possibile celebrarlo con la giusta attenzione, causa pandemia, la Parrocchia ha comunque stilato un programma ricco di iniziative per richiamare la comunità al raccoglimento e alla partecipazione. Venerdì 15 gennaio si terranno, allora, due Messe, una alle 9 e una alle 20.30. Sabato 16, sempre presso la chiesa di San Mauro, alle 16 vi sarà l'elevazione musicale con il suono di campanine di vetro e ottone, in onore di San Mauro, eseguita dalla Federazione Campanari Bergamaschi. Gli stessi animeranno poi la Santa Messa delle 17. Domenica 17 alle 11 ci sarà la Santa Messa solenne, poi alle 15.30 seguiranno i vespri e la benedizione del paese e della comunità con la reliquia del Santo sul sagrato. Lunedì 18, infine, alle 10.30 si terrà la consueta funzione in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia. Per tutto il weekend sarà disponibile alla vendita il pane dolce benedetto di San Mauro.

