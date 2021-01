Biblioteca sempre più green

La biblioteca di Inveruno è sempre più green. È in atto la sostituzione di tutti i serramenti lato parco - per intenderci, tutte le vetrate - con serramenti basso emissivi e selettivi.

La biblioteca di Inveruno è sempre più green. È in atto la sostituzione di tutti i serramenti lato parco - per intenderci, tutte le vetrate - con serramenti basso emissivi e selettivi. È un progetto di riqualificazione energetica per un ammontare di 122 mila euro (1º e 2º lotto). “Nell’intervento complessivo è interessato anche il tetto con un'azione di coibentazione e una modifica all’impianto di riscaldamento, che verranno eseguiti in seguito”, commenta il sindaco Sara Bettinelli. L'accesso alla struttura è sempre dietro appuntamento, chiamando il numero 02/9788121.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro