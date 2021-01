L'iniziativa promossa da Comune e biblioteca di Cornaredo. Davvero numerosi i bambini che hanno aderito, scrivendo tanti messaggi di speranza per il presente ed il futuro.

All'invito hanno risposto numerosi ed entusiasti. In questo periodo di forte emergenza pandemica, i bambini di Cornaredo avevano una gran voglia di raccontare il Natale, di esprimere la loro visione ispirata alla speranza e all'ottimismo. E di ricordare ai grandi magari un po' più disincantati che, dopo le nuvole, ritorna sempre il sereno. E così, a suon di disegni, lettere e illustrazioni, hanno partecipato all'iniziativa 'Raccontaci cos'è il Natale', promossa da Comune e biblioteca. Molti i messaggi che hanno consentito ai piccoli di esprimere il loro mondo e di condividerlo con tutti i cittadini cornaredesi all'insegna di un rinnovato slancio per ridisegnare il domani. "Accendiamo insieme le luci del Natale piene di speranza e di felicità" recitava per esempio uno di essi impreziosito da un albero di Natale circondato di stelle. Qualcuno si concede ai versi di una poesia per ricordare che "Il Natale è gioia e amore". Altri si affidano agli schizzi di matita. Il messaggio, sempre lo stesso di apertura al sorriso. L'Amministrazione comunale ha voluto così esprimere un ringraziamento a questi piccoli che "Hanno condiviso con noi - scrive in una nota - l'attesa del natale con letterine, disegni, poesie e tanti desideri".

