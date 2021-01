Castano, o meglio, oggi, bisognerebbe dire... il borgo di Castano. Già, perché l'associazione de 'I Borghi più belli d'Italia' ha selezionato e omaggiato, appunto, la città del Castanese e dell'Alto Milanese, dedicandogli alcune pagine del numero di gennaio di 'Borghi & città magazine - Arte e cultura dei territori'. Con il titolo 'Castano Primo. La città-giardino, tra arte, natura e storia e lo sguardo rivolto a un futuro green', allora, ecco che con testi e immagini si va alla scoperta di alcuni luoghi e particolarità castanesi. "Un altro straordinario riconoscimento per la nostra comunità, che insieme a molti altri riuscirà sicuramente a far conoscere ancor di più le bellezze della città - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello".

