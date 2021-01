Arconate: 589 test e tamponi

Test sierologici e tamponi molecolari: tempo di bilanci. I risultati del servizio svolto a dicemnbre ad Arconate. Sierologici 16% positivi, molecolari, invece, 3,9%.

Test sierologici e tamponi molecolari ad Arconate... tempo di bilanci. Davvero una buona risposta per lo screening messo in campo dall'Amministrazione comuale, in collaborazione con il laboratorio 'Ames'. Già, perché tra gli uni e gli altri, alla fine, sono stati 589 quelli effettuati in 14 giorni di attività. "Più nello specifico - spiega l'assessore Francesco Colombo - per quanto riguarda i sierologici, sono stati 357 i cittadini che si sono sottoposti, di questi 300 sono risultati negativi (84%), mentre 57 positivi agli anticorpi del Covid-19 (16%), ossia questo significa che la persona è entrata in contatto con il virus. I molecolari, invece, ne sono stati fatti 232, dei quali 223 hanno dato esito negativo (96,1%) e 9 positivo (3,9%). In totale, quindi, tra test e tamponi ne sono stati svolti 589. Numeri, certamente, importanti e che ci permettono di avere un quadro della situazione in paese. Voglio ringraziare il laboratorio 'Ames' per il lavoro e tutti gli arconatesi che hanno preso parte al servizio".

