Bilancio Partecipato: Pensionati

Bilancio Partecipato: alla fine ad aggiudicarsi l'edizione 2020 è il Centro Pensionati di Arconate (409 preferenze su 709 voti totali; 57,68%)), con il progetto 'Una cucina per tutti', e che quindi avrà diritto a ricevere la somma di 15.000 euro messa a disposizione dall'Amministrazione comunale. Al secondo posto con 137 voti (19,32%) l'associazione Arconate Serena con 'Una nuova vettura per Arconate Serena', mentre al terzo posto con 48 voti (6,77%) ecco 'Un ecografo in Comune' di Avis e Aido. "Grazie ai tantissimi cittadini che hanno votato e a tutti coloro che hanno presentato i progetti per questo bellissimo spettacolo che si chiama democrazia - ha scritto il Comune".

