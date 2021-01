Vaccinazioni alla Mater Domini

Ha preso il via in Humanitas Mater Domini il 'V-day' con la vaccinazione dei primi 36 sanitari che, tra medici, infermieri e OSS, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid.

Ha preso il via in Humanitas Mater Domini il 'V-day' con la vaccinazione dei primi 36 sanitari che, tra medici, infermieri e OSS, hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Il primo gruppo ha incluso professionisti impegnati nelle procedure ad alto rischio di contagio e ovviamente quelli particolarmente esposti al virus, come le équipe che prestano servizio nei reparti Covid, in Terapia Intensiva ed in Pronto Soccorso. Nei prossimi giorni le vaccinazioni saranno estese a tutti i professionisti ed allo staff dell’ospedale. “Il nuovo anno è iniziato con una grande opportunità: vaccinarsi e poter così dare una svolta ed un segnale di speranza nell’affrontare questa difficile pandemia. I primi sanitari hanno colto con entusiasmo e anche commozione questa possibilità e, a mano a mano che arriveranno le dosi, nei prossimi giorni continueremo a vaccinare tutti i professionisti” – commenta la dottoressa Simona Sancini, direttore sanitario di Humanitas Mater Domini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro