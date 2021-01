Rosso, arancione o giallo. "Di che colore è la nostra Regione oggi?" e "Cosa si può fare oppure no?". Ecco la web app 'Covidzone.info' che permette di conoscere la situazione attuale.

Rossa, arancione o gialla? "Di che colore è, oggi, la nostra Regione?", "Fino a quando?" e "Cosa si può fare oppure no?". Sono solo alcune delle tante domande che, ormai, quotidianamente, con l'emergenza Covid-19 sempre in corso, ci poniamo. E non sempre è facile rispondere. Anzi, il più delle volte, è davvero un grande rebus districarsi tra cambi di colorazione e nuove restrizioni. Ma adesso, allora, per darci una importante mano ecco una web app che può fare al caso nostro. Si chiama Covidzone.info ed è stata inventata da Giammarco Vergara, Francesca Giannino, Reda Aissaoui e Adriano De Marino. Consultandola, alla fine, potrete conoscere giorno per giorno quali sono i divieti che i cittadini dovranno rispettare in base alla Regione d’appartenenza e quali, invece, le cose concesse; e tutto varierà in base ai cambi di colore che si decideranno nel corso del tempo.

