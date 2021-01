La chiusura interesserà il tratto compreso dal Ponte Marinai d’Italia al Comune di Buscate, per interventi di abbattimento/messa in sicurezza di piante sull’Alzaia del Canale Villoresi.

Via Buscate chiusa al traffico. Lo 'stop' sarà durante la giornata di lunedì 11 gennaio, dalle 6 e fino al termine dei lavori. Più nello specifico, la chiusura interesserà il tratto compreso dal Ponte Marinai d’Italia al Comune di Buscate, per interventi di abbattimento/messa in sicurezza di piante sull’Alzaia del Canale Villoresi, eseguiti dal Consorzio Est-Ticino Villoresi. Sarà comunque consentito l’accesso ai residenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro