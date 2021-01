Demolito ingresso cascina

E’ stato demolito il portale di ingresso alla storica cascina San Giuseppe di Cuggiono, un arco ormai pericolante che rischiava di provocare danni gravi ai passanti.

E’ stato demolito il portale di ingresso alla storica cascina San Giuseppe di Cuggiono, un arco ormai pericolante che rischiava di provocare danni gravi ai passanti. Martedì i residenti avevano allertato i vigili del fuoco perché si erano staccati alcuni calcinacci. I volontari sono intervenuti e hanno constatato lo stato di effettiva pericolosità del manufatto. Hanno proceduto a mettere provvisoriamente in sicurezza l’area chiudendo via Villoresi nel tratto da via Matteotti fino al civico 10 e nel tratto da via Leopardi al cortile. L’ingresso dell’antico cascinale di via Villoresi è il classico vecchio cortile lombardo risalente ad oltre un secolo fa. Il tempo è passato e con esso anche il degrado e l’incuria. Tanto da arrivare al transennamento del portale impedendo di fatto l’ingresso nel cortile con l’auto. Solo per fortuna l’arco non era crollato sotto il peso degli anni. Si era provveduto ad una sistemazione puntellandolo, ma poteva essere solo provvisoria. L’altro giorno insieme ai vigili del fuoco sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, i tecnici del Comune e il sindaco di Cuggiono Giovanni Cucchetti. Il sindaco ne ha disposto l’abbattimento e ieri mattina, giorno dell’Epifania, le ruspe sono entrate in azione. Tra gli storici locali si vorrebbe salvare almeno il nome all’ingresso della cascina San Giuseppe, ma anche quello si sta sgretolando con il passare degli anni. L’impresa incaricata dal comune provvederà all’abbattimento della tettoia e dell’intero arco che conduce al cortile della cascina. La strada rimarrà chiusa fino alla conclusione definitiva dei lavori. Le spese per tali opere verranno poi notificate alle 16 famiglie residenti nella cascina San Giuseppe.

