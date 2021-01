Guasto alla rete. Diverse le segnalazioni che stanno arrivando ormai da ore in tutta Italia. Gli operatori al lavoro per verificare la situazione e risolvere il problema.

Tim in 'down' in diverse parti d'Italia. Sono diverse le segnalazioni, infatti, che già dal pomeriggio di ieri (domenica 3 gennaio) e, maggiormente, da stamattina stanno arrivando da varie zone della nostra Penisola e del nostro territorio. Secondo gli utenti è impossibile collegarsi alla rete Tim con il modem, che ha sempre la luce rossa fissa a indicare un problema. Da parte dell’operatore per ora non ci sono comunicazioni ufficiali e il sito assistenza Tim è attualmente fuori uso. Sul profilo Facebook dell’assistenza, Tim ha poi specificato che si tratta di un guasto generalizzato e che i tecnici sono al lavoro per risolverlo al più presto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro